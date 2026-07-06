Med plezanjem na Triglav ju je zadel kamen, padli 10 metrov globoko

Na območju Prevčevega izstopa je 49-letno plezalko, ki je plezala druga v navezi, zadel kamen.

Včeraj nekaj čez 17. uro je bila ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, obveščena o gorski nesreči na območju Triglava.

Kot so sporočili s PU Kranj, sta 40- in 49-letni plezalki v navezi plezali v Slovenski smeri Severne stene Triglava. Na območju Prevčevega izstopa je 49-letno plezalko, ki je plezala druga v navezi, zadel kamen. Ob tem je izgubila ravnotežje in sta obe plezalki padli približno 10 metrov v globino ter se telesno poškodovali.

S helikopterjem Letalske policijske enote sta bili prepeljani v SB Jesenice. Obe sta članici alpinističnih odsekov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. V reševanje so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Mojstrana.