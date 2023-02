Policiste so v torek obvestili o nesreči, ki se je zgodila v gozdu. Kot so sporočili s PU Celje, se je nesreča zgodila na Vetrniku, na območju Šmarja pri Jelšah. Na 59-letnega moškega, ki je v svojem gozdu podiral drevesa, je padlo drevo in ga tako hudo poškodovalo, da je na kraju nesreče umrl.