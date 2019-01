Med podiranjem dreves umrl 77-letnik

V torek, nekaj po 16. uri, so bili ljubljanski policisti obveščeni o nesreči v okolici Trbovelj, v kateri je umrl 77-letni občan.

Policisti so z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil ugotovili, da se je nesreča zgodila pri podiranju dreves na zasebnem zemljišču.

Ko so pokojni in še dva občana klestili veje na že podrtem drevesu, se je podrlo drugo drevo in padlo na 77-letnika. Ta je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka, druga dva občana pa sta bila lažje poškodovana.

Dogodek nima znakov kaznivega dejanja, so sporočili s PU Ljubljana.