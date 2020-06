Med poostrenim nadzorom meje s Hrvaško obravnavanih 144 nedovoljenih prestopov meje

Med 144 osebami, ki so jih od torka do danes policisti odkrili pri nedovoljenem prestopanju meje, je bilo največ državljanov Maroka (43), Pakistana (23) in Afganistana (23). Namero za mednarodno zaščito je izrazilo 50 oseb. Na mejnih prehodih so policisti obravnavali še 11 oseb; ki so se skrivale v vozilih in se tako skušale izogniti mejni kontroli, so pojasnili na Generalni policijski upravi.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes po zasedanju notranjih ministrov EU slovenskim novinarjem v Bruslju napovedal, da bodo s poostrenimi nadzori na meji nadaljevali.