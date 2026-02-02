Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Med popravilom motorja zagorelo, štiri osebe poškodovane

Trbovlje, 02. 02. 2026 07.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Gasilci

Na območju Trbovelj je v nedeljo zagorelo v garaži, požar pa se je nato razširil še na hišo. Pri tem so bile štiri osebe poškodovane, a njihovo življenje ni ogroženo. Po prvih podatkih je zagorelo med popravilom motornega kolesa.

Policijska uprava (PU) Ljubljana je sporočila, da so bili okoli 18. ure obveščeni o požaru ene izmed hiš na območju Trbovelj. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, policisti pa so zbrali obvestila in zavarovali kraj.

Po prvih podatkih naj bi požar izbruhnil v garaži ob hiši, kjer se je pri popravilu motornega kolesa vnel bencin. Požar se je razširil najprej po garaži, ki je v celoti pogorela, nato pa tudi na stanovanjsko hišo.

V požaru so bile štiri osebe poškodovane. Dve so odpeljali v Splošno bolnišnico Trbovlje, eni pa je bila nudena pomoč zaradi vdihavanja dima. Po prvih podatkih, njihovo življenje ni ogroženo. 

Kot so še sporočili iz PU Ljubljana, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah požara, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

požar motor trbovlje

Policija mrzlično išče Borislava Bojanića

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Boste med upravičenci? Obeta se 30-odstotno povečanje otroškega dodatka
Nečakinja Nataši Bokal: Bila si moj tretji starš
Nečakinja Nataši Bokal: Bila si moj tretji starš
Mati jo je poskušala ubiti – zvezdnica je preživela in postala legenda
Mati jo je poskušala ubiti – zvezdnica je preživela in postala legenda
Anouk kot smučarka? Nasmejana Tina Maze s hčerko na snegu
Anouk kot smučarka? Nasmejana Tina Maze s hčerko na snegu
zadovoljna
Portal
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Dnevni horoskop: Ribe čutijo razpoloženje drugih, ovne čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Ribe čutijo razpoloženje drugih, ovne čaka naporen dan
Spori iz zunanjega sveta izbruhnejo ob prihodu na posestvo
Spori iz zunanjega sveta izbruhnejo ob prihodu na posestvo
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
vizita
Portal
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
Delodajalci že pripravljajo odločbe
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
moskisvet
Portal
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
dominvrt
Portal
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506