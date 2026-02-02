Med popravilom motorja zagorelo, štiri osebe poškodovane

Policijska uprava (PU) Ljubljana je sporočila, da so bili okoli 18. ure obveščeni o požaru ene izmed hiš na območju Trbovelj. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, policisti pa so zbrali obvestila in zavarovali kraj.

Po prvih podatkih naj bi požar izbruhnil v garaži ob hiši, kjer se je pri popravilu motornega kolesa vnel bencin. Požar se je razširil najprej po garaži, ki je v celoti pogorela, nato pa tudi na stanovanjsko hišo.

V požaru so bile štiri osebe poškodovane. Dve so odpeljali v Splošno bolnišnico Trbovlje, eni pa je bila nudena pomoč zaradi vdihavanja dima. Po prvih podatkih, njihovo življenje ni ogroženo.

Kot so še sporočili iz PU Ljubljana, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah požara, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.