Med popravilom na 24-letnika padel avto, umrl je na kraju

Policisti so bili o nesreči pri delu v kraju Raztez na območju Krškega obveščeni v četrtek ob 12.30. Skupaj s kriminalisti so opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila v delavnici, kjer je 24-letnik popravljal osebni avto. Ko se je nahajal pod vozilom, ki je bilo dvignjeno na stebrni dvigalki, je to padlo nanj. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo, o nesreči pa so bili obveščeni tudi pristojni inšpektor za delo, preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec, je sporočila predstavnica novomeške policijske uprave.