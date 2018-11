Med poskusom kraje električnega kabla hudo poškodovan 25-letnik

V četrtek okoli 22. ure je 25-letni Mariborčan, skupaj z Ljubljančanoma, starima 24 in 35 let ter 16-letnikom iz Italije, z daljnovoda na železniški progi Maribor–Pesnica, v bližini pesniškega rondoja, želel ukrasti električne kable.

Mariborčan je splezal na kovinski drog daljnovoda in s kovinskimi kleščami želel preščipniti električni kabel. Ob tem je prišlo do udara električnega toka, zaradi česar je padel z droga na tla in se hudo telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor.