Med postavljanjem gradbenega odra ga je stresel električni tok, delavec umrl

Operativno-klicni center PU Murska Sobota je bil malo pred 10. uro dopoldan obveščen, da je na območju Moravskih Toplic prišlo do delovne nesreče, v kateri se je poškodovala ena oseba. Na kraj so odšli kriminalisti in policisti murskosoboške policijske uprave.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je 56-letni delavec smrtno ponesrečil pri nameščanju gradbenega odra okrog električnega transformatorja. Med delom ga je namreč stresel električni tok, smrt moškega pa je na kraju potrdil zdravnik ZD Murska Sobota.

Na kraj so prišli tudi dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je opravil ogled kraja, dežurna državna tožilka Okrožnega tožilstva v Murski Soboti in inšpektor za delo območne enote Murska Sobota.

Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.