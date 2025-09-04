Med prečkanjem lesenega mostu zdrsnil, padel v globino in na kraju umrl

Kranjski policisti so bili o nesreči obveščeni ob 11.40. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 48-letni moški med sestopanjem s smeri bivaka Za Akom mimo Martuljških slapov med prečkanjem lesenega mostu zdrsnil in padel po skalnem pobočju v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Na terenu so pomoč nudili gorski reševalci GRS Kranjska Gora in ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, ki je pohodnika s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v dolino.

Policist gorske policijske enote je opravil ogled. Po vseh zbranih obvestilih bodo o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.