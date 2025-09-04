Svetli način
Črna kronika

Med prečkanjem lesenega mostu zdrsnil, padel v globino in na kraju umrl

Kranjska Gora, 04. 09. 2025 13.39 | Posodobljeno pred 18 minutami

N.L.
V sredo dopoldne se je na območju naselja Gozd - Martuljek smrtno ponesrečil 48-letni moški. Med prečkanjem lesenega mostu mu je zdrsnilo, padel je po pobočju in na kraju umrl.

Gozd - Martuljek
Gozd - Martuljek FOTO: Bobo

Kranjski policisti so bili o nesreči obveščeni ob 11.40. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 48-letni moški med sestopanjem s smeri bivaka Za Akom mimo Martuljških slapov med prečkanjem lesenega mostu zdrsnil in padel po skalnem pobočju v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Na terenu so pomoč nudili gorski reševalci GRS Kranjska Gora in ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, ki je pohodnika s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v dolino. 

Policist gorske policijske enote je opravil ogled. Po vseh zbranih obvestilih bodo o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

nesreča Gozd Martuljek padec z mostu gorska reševalna služba smrtna nesreča
