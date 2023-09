Med preiskavo umora 42-letnika zasegli večjo količino prepovedanih drog

Celjski kriminalisti so zaključili s preiskavo umora 42-letnika, ki se je zgodil na območju Žalca. V okviru preiskave pa so zasegli tudi večjo količino prepovedanih drog, so sporočili s celjske policijske uprave. Tuji državljan, ki je bil 5. septembra umorjen s strelnim orožjem, je sicer v Sloveniji opravljal različna dela.

Policisti Policijske uprave Celje so bili 5. septembra obveščeni, da so reševalci v večstanovanjski zgradbi na območju Žalca oživljali hudo poškodovanega moškega. Kot so razkrili že pretekli teden, je bila za 42-letnika, sicer tujega državljana, ki je v Sloveniji opravljal različna dela, usodna strelna rana. Pokojni je v eni od sob v zgradbi, kjer so ga oživljali, živel sam, storilca pa takrat še niso izsledili. Zdaj so s celjske policijske uprave sporočili, da so kriminalisti "uspešno preiskali nedavni umor", v okviru preiskave umora pa da so zasegli tudi večjo količino prepovedanih drog. Podrobnosti bodo razkrili v petek ob 13. uri, ko bo pred kamere stopil pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje Aleš Slapnik.