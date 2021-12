Med preiskavo v Ormožu: kilogram heroina in kupček denarja

Ormoški policisti so v sredo pri 23-letnemu osumljencu opravili hišno preiskavo na treh naslovih na območju ormoške in ljutomerske upravne enote in mu med drugim zasegli kilogram heroina.

Po pridržanju so ga v četrtek privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika ptujskega sodišča, ki mu je odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Pri njem so našli še dobrih pet kilogramov marihuane in 3750 evrov, ki jih je pridobil s preprodajo droge. Kot so pojasnili, je moški osumljen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.