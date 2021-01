Med preiskavo zaradi nasilja v družini odkrili prostor za gojenje konoplje

Sevniški policisti so na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo pri 57-letniku, ki je grozil žrtvi kaznivega dejanja nasilja v družini. Osumljencu, ki ima orožno listino, so zaradi groženj z orožjem in nezanesljivosti zasegli dve lovski puški, pištolo in več nabojev.

Med hišno preiskavo pa so odkrili tudi prirejen prostor, v katerem je gojil prepovedano konopljo. Zasegli so 122 sadik konoplje, posušene delce konoplje in pripomočke za gojenje.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, bodo osumljenca kazensko ovadili zaradi nasilja v družini in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Na upravno enoto bodo podali tudi pobudo za odvzem orožja in uvedli postopek o prekršku zaradi nepravilne hrambe.