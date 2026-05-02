Med prekladanjem se je prevrnil viličar in pod seboj pokopal 38-letnika

Policijska uprava (PU) Celje je bila ob 18.30 obveščena o delovni nesreči, ki se je zgodila, ko je 38-letni kmetovalec z viličarjem prelagal betonske rešetke. Med vzvratno vožnjo je zapeljal preko roba dvorišča, pri tem pa se je viličar prevrnil in ga pokopal pod seboj.

Kljub hitri pomoči je 38-letnik na kraju nesreče umrl.

Kot so še sporočili iz PU Celje, policisti in kriminalisti opravljajo ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena.