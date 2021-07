Med prenovo vrtca izbruhnil požar, 29-letnik zaradi vdihavanja dima izgubil zavest

V torek dopoldan je zagorelo med sanacijskimi deli v otroškem vrtcu Čriček v Kromberku. Na srečo je bil objekt zaprt zaradi počitnic, v njem so bili le trije delavci, ki so opravljali sanacijska dela. Kljub takojšnjemu gašenju je med požarom v dveh igralnicah, hodniku in inventarju nastala velika materialna škoda.

Do požara je prišlo med izvajanjem gradbenih del oz. med prenovo tal v eni od igralnic vrtca. Eden od delavcev je takoj ukrepal, vendar mu ognja ni uspelo pogasiti. Zato so zaposleni ene izmed podizvajalskih družb prek vzdrževalca objekta o požaru obvestili novogoriški regijski center za obveščanje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. V požaru je 29-letni delavec, državljan Kosova, zaradi vdihavanja dima izgubil zavest, zato so mu gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica na kraju požara nudili prvo pomoč ter ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico. Delavec ob tem ni bil življenjsko ogrožen. Policija je o požaru in delovni nezgodi 29-letnega delavca poleg pristojnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. V skladu z usmeritvami Državnega tožilstva Nova Gorica policija dodatno zbira obvestila v smeri preiskave suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.