Med prepirom ga je večkrat udaril z vrtnim orodjem

Novogoriške policiste so v torek, 23. avgusta zjutraj, obvestili o sumu storitve kaznivega dejanja poskusa uboja, v katerem je bila ena oseba telesno poškodovana. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so policisti in kriminalisti ugotovili, da sta se v zasebnih prostorih ene od stanovanjskih hiš sprla dva moška, stara 50 let.

Med prepirom je eden od njiju z vrtnim orodjem večkrat udaril in poškodoval drugega. Poškodovanega so zaradi telesnih poškodb po različnih delih telesa na kraju oskrbeli reševalci, nato pa ga na nadaljnje zdravljenje odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

50-letnega osumljenca so kriminalisti izsledili še istega dne v popoldanskih urah in ga prijeli, naslednji dan pa so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor v solkanskih zaporih.