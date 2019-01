Med prepirom z ženo streljal s plašilno pištolo, nato napadel policiste

Občani so na Ulici Slavka Gruma nekaj pred 22. uro slišali streljanje, prepir med moškim in žensko ter jok otroka, zato so poklicali policijo. Novomeški policisti so na parkirišču na omenjeni ulici v osebnem avtomobilu našli 25-letnega moškega, ki naj bi streljal.

Med postopkom je obravnavani napadel policiste in dva lažje poškodoval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Odredili so mu strokovni pregled in mu zasegli plašilno pištolo, imitacijo orožja. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo med opravljanjem nalog varnosti. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.