Med pretepom huje poškodovana ena oseba

Na Policijski upravi Celje so nam povedali, da okoliščine pretepa, v katerem so bile udeležene štiri osebe, še preiskujejo, obvestila pa zbirajo glede kaznivega dejanja nasilništva.

V pretepu sta bili poškodovani dve osebi, ena huje, vendar njeno življenje ni ogroženo. Kot so nam povedali na Policiji, gre za zlome.

Poškodbe je medtem utrpela še ena oseba, ki pa za zdaj še ni poiskala zdravniške pomoči.

Identitete vseh štirih oseb so policistom znane, gre za odrasle osebe, za katere pa še ne vedo, ali so bile kdaj prej v kakršnem koli postopku.