Črna kronika

Med pretepom huje poškodovana ena oseba

Celje, 17. 03. 2026 13.05 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
M.P.
Policija

Celjski policisti so morali v ponedeljek zvečer posredovati na Dečkovi cesti, kjer se je steplo več oseb. Ena izmed njih je bila v pretepu huje poškodovana, vendar njeno življenje ni ogroženo. Poškodovana je bila še ena oseba.

Na Policijski upravi Celje so nam povedali, da okoliščine pretepa, v katerem so bile udeležene štiri osebe, še preiskujejo, obvestila pa zbirajo glede kaznivega dejanja nasilništva.

V pretepu sta bili poškodovani dve osebi, ena huje, vendar njeno življenje ni ogroženo. Kot so nam povedali na Policiji, gre za zlome.

Poškodbe je medtem utrpela še ena oseba, ki pa za zdaj še ni poiskala zdravniške pomoči.

Identitete vseh štirih oseb so policistom znane, gre za odrasle osebe, za katere pa še ne vedo, ali so bile kdaj prej v kakršnem koli postopku.

celje policija pretep poškodbe

Nesreča pri gradnji kanalizacije, delavec huje poškodovan

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FreedomMan
17. 03. 2026 13.16
Desničarji se niso mogli zmeniti ali naj odrežejo glavo kipu ali kakšni živali.
Odgovori
+1
4 3
smjst
17. 03. 2026 13.55
Tebi bi jo morali
Odgovori
-1
1 2
FreedomMan
17. 03. 2026 14.23
Bolnik
Odgovori
+0
1 1
jablan
17. 03. 2026 14.30
In tebi
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Znana igralka razkrila ganljivo skrivnost materinstva
Znana igralka razkrila ganljivo skrivnost materinstva
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
zadovoljna
Portal
Tako učinkovita so v resnici prehranska dopolnila
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
cekin
Portal
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
dominvrt
Portal
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
