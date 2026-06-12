Med pretepom sredi Ljubljane izvlekel nož in poškodoval 31-letnika

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili ponoči obveščeni, da je pred enim izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane prišlo do spora med dvema osebama, ki sta se pričeli pretepati.

V pretepu je 32-letni osumljenec z manjšim nožem lažje telesno poškodoval 31-letnega oškodovanca, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.