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Črna kronika

Med pretepom sredi Ljubljane izvlekel nož in poškodoval 31-letnika

Ljubljana, 12. 06. 2026 07.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Manjši nož

Ponoči se je pred enim od gostinskih lokalov v središču Ljubljane vnel pretep med dvema osebama. Med pretepom je 32-letni osumljenec izvlekel manjši nož in poškodoval 31-letnega oškodovanca. Posredovala je tudi policija, poškodovanega moškega pa so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili ponoči obveščeni, da je pred enim izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane prišlo do spora med dvema osebama, ki sta se pričeli pretepati.

V pretepu je 32-letni osumljenec z manjšim nožem lažje telesno poškodoval 31-letnega oškodovanca, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

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