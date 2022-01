Sodno pridržali državljana Kosova zaradi poskusa uboja med pretepom več oseb

Policija je podala več informacij o torkovem poskusu uboja v Celju. 31-letni državljan Kosova je med pretepom več oseb z nožem hudo poškodoval 28-letnega kosovskega državljana, ki je moral zato na zdravljenje v bolnišnico. Policisti so kmalu po nasilnem dogodku aretirali štiri tuje državljane. Osumljenega poskusa uboja pa so dva dni za tem privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil sodno pridržanje. Policija je predlagala, da se osumljene odstrani iz naše države.

Kot smo že poročali, so bili policisti v torek, 18. januarja 2022, v večernih urah obveščeni o kršitvi javnega reda in miru, saj se je v Celju pretepalo več oseb, pri čemer je 31-letni državljan Kosova z ostrim predmetom napadel in hudo poškodoval 28-letnega kosovskega državljana.

Danes so nam predstavniki s Policijske uprave (PU) Celje sporočili, da so policisti in kriminalisti kmalu po dogodku prostost odvzeli štirim osebam, tujim državljanom, starim 19, 27, 31 in 34 let. Vsi začasno stanujejo na območju Celja.

icon-expand Policija je predlagala, da se vsem štirim osumljencem izreče ukrep odstranitve tujca iz države (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock