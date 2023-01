Med prevozom ustrelil pravosodnega policista in skočil v audi

V četrtek zvečer se je na avtocesti proti Skopju odvijala prava drama. Kombi s štirimi pravosodnimi policisti in 36-letnim zapornikom je peljal iz zapora Idrizovo v predmestju proti kliničnemu centru v središču Skopja. Kaznjenec je namreč potreboval zdravniško pomoč zaradi poškodbe desne roke.

Pri bencinski črpalki je službeno vozilo ob 23.20 prestregel osebni avtomobil znamke audi in mu zaprl pot. "V tistem trenutku je obsojenec pravosodnemu policistu, ki je vozil kombi, iz toka potegnil pištolo in ga ustrelil v spodnji del trebuha," je sporočila uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.

Kombi z ustreljenim voznikom se je ustavil, 36-letniku pa je uspelo pobegniti z audijem. Ranjenega policista so prepeljali v bonišnico, za pobeglim zapornikom pa so razpisali tiralico. Kot poročajo makedonski mediji, je prestajal 21-letno zaporno kazen. 19 let so mu prisodili zaradi umora iz leta 2016, še dodatni dve leti pa je dobil zaradi preprodaje mamil.

Bo pa uprava za izvrševanje kazenskih sankcij opravila nadzor v zaporu Idrizovo. Ugotavljali bodo, zakaj med prevozom zapornika ni bilo zagotovljenega policijskega spremstva, če bodo ugotovljene nepravilnosti, pa bodo ukrepali, napovedujejo.