Kot so sporočili mariborski policisti, je voznik traktorja z vozilom upravljal na strmem pobočju, ko je traktor začelo zanašati in ga kotaliti. Voznik je padel iz vozila in se pri tem huje poškodoval.

S kraja nesreče so ga odpeljali s helikoperjem, so še sporočili iz Policijske uprave Maribor.