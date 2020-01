Med pristajalnimi kolesi boeinga 777 našli truplo otroka

Na največjem pariškem letališču Roissy - Charles de Gaulle so med pristajalnimi kolesi enega od letal našli truplo približno deset let let starega otroka.

Boeing 777, sicer v lasti Air Francea, je iz Abidjana na Slonokoščeni obali po šestih urah letenja danes zjutraj pristal v Parizu. Pri francoskem nacionalnem prevozniku so potrdili, da so odkrili truplo "slepega potnika", niso pa sporočili njegove starosti. Dodali so le, da gre za tragično človeško dramo in izrekli sožalje njegovim bližnjim.

Preiskava poteka.