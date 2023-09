Med raftanjem na reki Soči umrla oseba

Uprava RS za zaščito in reševanje medtem na svoji spletni strani poroča, da se je prevrnil raft, enega od udeležencev pa je odneslo okoli 200 metrov po strugi. Občani so ga rešili iz vode in ga oživljali do prihoda gorskih reševalcev, gasilcev, reševalcev in pripadnikov Društva reševalcev in vode, a osebi ni bilo več pomoči. Pokojnika so prepeljali do kampa v Trnovem.