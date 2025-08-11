Reševala svojega psa, francoska buldoginja jo je ugriznila v obraz

Iz Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je 55-letna domačinka po okoliškem naselju sprehajala psa.

Ko je hodila mimo ene izmed stanovanjskih hiš, je tam vrata odprl 51-letnik, iz hiše pa je pobegnila psica pasme francoski buldog in napadla psa 55-letnice.

Ta se je med napadom sklonila k tlom, da bi svojega psa dvignila, v tem trenutku pa je jo je psica ugriznila v predel obraza.