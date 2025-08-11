Svetli način
Črna kronika

Reševala svojega psa, francoska buldoginja jo je ugriznila v obraz

Koper, 11. 08. 2025 14.43 | Posodobljeno pred 1 uro

T.H.
30

Sobotni sprehod s štirinožcem po naselju v okolici Kopra se je za 55-letno domačinko slabo končal. Ko je skušala svojega psa rešiti pred samico francoskega buldoga, jo je kosmata napadalka ugniznila v obraz. Prepeljati so jo morali v ljubljanski klinični center.

Iz Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je 55-letna domačinka po okoliškem naselju sprehajala psa. 

Ko je hodila mimo ene izmed stanovanjskih hiš, je tam vrata odprl 51-letnik, iz hiše pa je pobegnila psica pasme francoski buldog in napadla psa 55-letnice. 

Ta se je med napadom sklonila k tlom, da bi svojega psa dvignila, v tem trenutku pa je jo je psica ugriznila v predel obraza. 

Samica francoskega buldoga (slika je simbolična)
Samica francoskega buldoga (slika je simbolična) FOTO: AP

Poškodovano žensko so najprej odpeljali v izolsko bolnišnico, nato pa na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

 Policisti so 55-letniku napisali plačilni nalog po zakonu o zaščiti živali, prav tako so obvestili veterinarsko upravo.

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
_endrug
11. 08. 2025 15.48
Psi poškodujejo več ljudi kot medvedi.
ODGOVORI
0 0
Bananistanec
11. 08. 2025 15.48
+2
" Policisti so 55-letniku napisali plačilni nalog ..... " , 51-letniku ali 55-letnici ?
ODGOVORI
2 0
ajdanakolesu
11. 08. 2025 15.44
Zato so domiselni ustvarili pasje vozičke, da jih lastniki brez problema vozijo povsod. Je mnogo boljša rešitev za vse, ki nimajo vzgojenega pesota, da ga zaprejo v voziček. Ostaja pa problem za velike pse, ki ne bodo zmogli mirovat v vozičku s plenico.
ODGOVORI
0 0
_endrug
11. 08. 2025 15.47
Ne pomaga. Ta je pobegnil od doma.
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
11. 08. 2025 15.43
+1
Nagobčnik OBVEZEN.
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1921539
11. 08. 2025 15.40
+4
psov je v urbanem omolju prevec.Ne opravljajo svoje funkcije,pac pa so nadomestilo razlicnim ljudem za razlicne deficite v zivljenju
ODGOVORI
5 1
Eos_5
11. 08. 2025 15.35
+5
V soboto je v Tivoliju francoski buldog skočil v nizko vodo med labode, neprivezan seveda. Lastnik apatičen do situacije.
ODGOVORI
5 0
rogla
11. 08. 2025 15.38
+3
Kazen lastniku psa in odvzem živali. Vsaka šola naj nekaj stane. Le tako bo izučilo ljubitelje "prijaznih" psov. Vsak pes na povodec in v spremstvu lastnika!
ODGOVORI
3 0
stpe
11. 08. 2025 15.35
+3
Za večino ljudi dandanes je pes modni dodatek..status...imidž..... PES je stil življenja...z njim se je treba aktivno ukvarjati od prihoda do zadnjega diha.... vanj in vase ter družino, ki postane njegov trop... vlagati izoobraževanja, treninge, tečaje ,izpite..zanj skrbeti....spehodi, hrana, voda, igra sprostivev in polanje...pes mora< bit zaposlen...tako fzično kot umsko..potem funkcionira..pa naj si bo doga ali čivava.. vse je isto za vsakim moraš poščistit..in vsakega met na špagi ali pod kontrolo (trening je tu ključen) modnih priveskov ali tega da ga maš ker paše k bmw ali novim hlačam ni..je samo vzgojen šolan in socilaiziran ter vedno srečen pes in zadovoljen lastnik...če ne vlagaš vanj časa energije polanja in ostalega ...pejd raj igrat fliper...tko je to...tudi je bitje z čutili in karakterjem ... je pa med ljudmi nedvomno več "divljih nerazumnih psov -zveri" noben pes ni slab slabi so lastniki...nastradajo pa na koncu psi...tudi z evtanazijo ker je za neodgovornega lastnika najbolj preprosta... rešitev. Starlete imajo pse v torbici, kot modni dodatek.
ODGOVORI
3 0
rogla
11. 08. 2025 15.34
+6
Kazen, pa ne majhna, za lastnike psov (ne glede na pasmo psa), ki psa nimajo na povodcu. Dodatno kazen pa za ne pobiranje pasjih iztrebkov!
ODGOVORI
7 1
Pravica.
11. 08. 2025 15.37
+3
Drži, pes mora biti na povodcu. Najbolj všeč mi je, ko lastnik reče "Saj ne bo nič naredil".
ODGOVORI
4 1
pager
11. 08. 2025 15.34
+5
če moramo vozniki narediti izpit preden sedemo za volan, zakaj ti vodniki štirinožcev, lahko te žvali prosto sprehajajo in to najrajši tam kjer se zadržuje največ ljudi. Osebno se zelo neprijetno počutim ko gre proti mene taka žival čeprav na povodcu, pa že od daleč vidiš , da lahko svojga vodnika potegne za sabo tudi nekaj metrov, ko vidi kaj simpatičnega ali morda izzivalnega izvenj njegove poti. Zelo malo teh vodnikov ima kaj pojma o kinologiji in dokler se to ne reši z nekimi zakoni bo vedno slabše
ODGOVORI
5 0
proofreader
11. 08. 2025 15.33
+6
Kateri 55-letnik je zdaj dobil kazen, če je lastnik 51-letnik? Zmeda.
ODGOVORI
6 0
Bebo2
11. 08. 2025 15.32
+0
pse bi morali prepovedati! grozljivo kaj se dogaja.
ODGOVORI
1 1
r h
11. 08. 2025 15.31
+3
Civilna tožba pa več ne bo odpiral vrat, ker bo finančno pristal na drugi strani vrat.
ODGOVORI
3 0
Monster_cat
11. 08. 2025 15.27
+4
Men tole na sliki ne deluje kt samica🤣🤣
ODGOVORI
4 0
RedCell
11. 08. 2025 15.26
+7
Revež se je v par minutah postaral za 4 leta…Šokantno.
ODGOVORI
7 0
25petelinov
11. 08. 2025 15.24
+13
Spet tisti lastnik, ki nima na povodcu kuža saj je čist prijazen in nič ne bo naredil🤣🤷‍♂️🤦‍♂️
ODGOVORI
13 0
Dethroned
11. 08. 2025 15.23
+2
čudež da smo tako dolgo preživeli v naravi
ODGOVORI
2 0
medusa
11. 08. 2025 15.23
+3
Tole na fotki je SAMCEK!
ODGOVORI
4 1
1.maj
11. 08. 2025 15.37
+1
Če bi znal brati, bi lahko prebral, da je slika simbolična!
ODGOVORI
1 0
LeviVIRUS
11. 08. 2025 15.22
+4
La lej, se zgodi. Dobro da je slo za frencija in ne kakšnega pitbula ali podobne zavržene morilske pasme, bi bla zdaj obe 2 v trugi lahko.
ODGOVORI
4 0
stpe
11. 08. 2025 15.17
+12
Sosed ima težave s psom. Sedaj mu sledi status nevarnega psa in nagobčnik. Drugič ko ugrizne pa uspavalo. Slovenci imate pse, ker nimate partnerjev. Čez vse meje je tole šlo. Folk ne upa na sprehod in v blok pri nas. Policija nič od nič. Groza.
ODGOVORI
15 3
bc123456
11. 08. 2025 15.14
+8
VSEM V VEDNOST , pes je pes , človek , ki ga vzdrževuje , je človek
ODGOVORI
10 2
