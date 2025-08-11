Reševala svojega psa, francoska buldoginja jo je ugriznila v obraz

Iz Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je 55-letna domačinka po okoliškem naselju sprehajala psa.
Ko je hodila mimo ene izmed stanovanjskih hiš, je tam vrata odprl 51-letnik, iz hiše pa je pobegnila psica pasme francoski buldog in napadla psa 55-letnice.
Ta se je med napadom sklonila k tlom, da bi svojega psa dvignila, v tem trenutku pa je jo je psica ugriznila v predel obraza.
Poškodovano žensko so najprej odpeljali v izolsko bolnišnico, nato pa na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.
Policisti so 55-letniku napisali plačilni nalog po zakonu o zaščiti živali, prav tako so obvestili veterinarsko upravo.
