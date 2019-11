Med sanacijo potoka v Cerknem se je huje poškodoval tuji delavec

Nekaj minut po osmi uri zjutraj so iz Cerkna poročali o delovni nesreči. Na delovišču se je pri betoniranju struge potoka Oresovka z delovnim strojem poškodoval 26-letnik iz Severne Makedonije. Delavec se je s strojem damper peljal po dovozni poti in se pri tem prevrnil na streho ter se predvidoma huje poškodoval, so sporočili s PU Nova Gorica. Utrpel naj bi poškodbe prsnega koša in noge.

Poškodovanega delavca so izpod delovnega stroja potegnili sodelavci, kasneje pa so mu zdravniško pomoč na kraju nudili reševalci NMP ZD Idrija, ki so ga po nudeni zdravniški oskrbi z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Idrijski policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Poleg preiskovalnega sodnika in Državnega tožilstva v Novi Gorici je bila o delovni nezgodi obveščena tudi pristojna delovna inšpekcijska služba.