Med sanacijo slikovite ceste na Ajdovskem se je poškodoval delavec

S PU Nova Gorica so sporočili, da se je danes dopoldne med delom poškodoval 30-letni delavec. Delovna nesreča se je zgodila na cesti Ajdovščina–Predmeja, ki jo sanirajo. O zahtevnosti sanacije omenjene ceste smo pisali v začetku meseca.

Policisti so sporočili, da je 30-letnik izvajal podizvajalska dela oziroma markiral točke za vrtanje. Med izvajanjem del pa je padel približno 3,5 metra v globino in se poškodoval.

Delavec je pri delu uporabljal vsa zaščitna sredstva, pri padcu pa je utrpel udarec v hrbet, so še sporočili policisti. Na kraju so 30-letnika oskrbeli reševalci, ki so ga na nadaljnje zdravljenje odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo za nesrečo izključili.