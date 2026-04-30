Črna kronika

Med sečnjo lesa umrl 29-letnik

Nova Gorica, 30. 04. 2026 14.14 pred 1 uro 1 min branja 0

N.V.
Sečnja lesa

V zgodnjih jutranjih urah se je v okolici naselja Lokve zgodila tragična nesreča. Med sečnjo lesa se je smrtno ponesrečil 29-letni moški, ko je nanj padel del drevesa, ki je bilo zataknjeno v krošnji. Umrl je na kraju nesreče.

29-letnik je kot pogodbeni izvajalec opravljal dela za samostojnega podjetnika z območja Nove Gorice. Na istem območju sta sečnjo izvajala še dva delavca, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Po prvih podatkih je na moškega padel del debla drugega, suhega drevesa, ki je bilo zataknjeno v krošnji drevesa, ki ga je podiral.

Takoj po nesreči so 29-letnika začeli oživljati, najprej prvi posredovalec, policisti PU Nova Gorica in kasneje tudi reševalci, vendar mu žal ni bilo več pomoči. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Zdravnik je na kraju nesreče potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo z namenom ugotovitve natančnega vzroka smrti.

Reševalna postaja
FOTO: Luka Kotnik

O nesreči sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka, na kraju delovne nesreče pa je bil prisoten tudi predstavnik delovne inšpekcijske službe.

Okoliščine še preiskujejo, z vsemi ugotovitami pa bodo kriminalisti seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Preko spleta prodajal kolo, na koncu ostal brez dveh tisočakov

48-letnik, ki je čelno trčil v vozilo s štirimi mladimi, naj bi bil poklicni voznik

24ur.com V delovni nesreči umrl 65-letnik
24ur.com Pri podiranju dreves umrl 57-letni moški
24ur.com Med sečnjo na 46-letnika padlo drevo, zaradi poškodb umrl na kraju
24ur.com Pri delu v gozdu umrl 49-letnik
24ur.com Med delom v gozdu umrl 44-letnik
24ur.com Krošnja padla na 58-letnika in ga hudo poškodovala, zaradi poškodb umrl
24ur.com Pri delu v gozdu se je smrtno ponesrečil 37-letnik
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
vizita
Portal
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Kako pravilno izvesti sklece
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
moskisvet
Portal
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
dominvrt
Portal
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
