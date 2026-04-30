Med sečnjo lesa umrl 29-letnik

29-letnik je kot pogodbeni izvajalec opravljal dela za samostojnega podjetnika z območja Nove Gorice. Na istem območju sta sečnjo izvajala še dva delavca, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Po prvih podatkih je na moškega padel del debla drugega, suhega drevesa, ki je bilo zataknjeno v krošnji drevesa, ki ga je podiral.

Takoj po nesreči so 29-letnika začeli oživljati, najprej prvi posredovalec, policisti PU Nova Gorica in kasneje tudi reševalci, vendar mu žal ni bilo več pomoči. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Zdravnik je na kraju nesreče potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo z namenom ugotovitve natančnega vzroka smrti.