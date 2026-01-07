Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Med sečnjo lesa umrl 41-letni moški

Ruše, 07. 01. 2026 07.56 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Sečnja lesa

V tragični nesreči je med sečnjo lesa na območju PP Ruše življenje izgubil 41-letni moški.

41-letniku žal ni bilo več pomoči.
41-letniku žal ni bilo več pomoči.
FOTO: Shutterstock

41-letniku kljub nudeni medicinski pomoči na kraju nesreče žal ni bilo več pomoči, so sporočili iz PU Maribor. 

Po doslej zbranih podatkih je tuja krivda pri tem izključena.

les sečnja smrt

Romunski voznik na zasneženi avtocesti s kar 171 kilometri na uro

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nightingale
07. 01. 2026 08.35
A je to normalno, da se take nesreče ves čas dogajajo? Pri sečnji, spravilu lesa, ali pa se na ljudi kar prevrne traktor...
Odgovori
+2
2 0
a res je
07. 01. 2026 09.00
To je dokaz kako nevarno je kmečko delo. Seveda so tu lahko zraven še drugi faktorji: da se ne poskrbi za varnost pri delu, neustrezna oprema, neustrezna oblačila, neustrezni stroji, starost, debelost, zdravstvene težave...
Odgovori
+3
3 0
Verus
07. 01. 2026 09.04
@AResJe - mislim, da imas prav.
Odgovori
+2
2 0
crazyHorse
07. 01. 2026 09.19
vcasih ga tudi kdo kaj rukne
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
John Lydon o smrti žene: punk legenda odkrito o bolečini
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Ne pozabite na to olajšavo!
Ne pozabite na to olajšavo!
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
moskisvet
Portal
Na poroki je vse spravil v jok
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
dominvrt
Portal
Odvrženi mladički v tem mrazu niso imeli možnosti preživetja
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
To je najbolj iskani recept leta 2025
To je najbolj iskani recept leta 2025
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428