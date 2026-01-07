Med sečnjo lesa umrl 41-letni moški

41-letniku kljub nudeni medicinski pomoči na kraju nesreče žal ni bilo več pomoči, so sporočili iz PU Maribor.
Po doslej zbranih podatkih je tuja krivda pri tem izključena.
V tragični nesreči je med sečnjo lesa na območju PP Ruše življenje izgubil 41-letni moški.
41-letniku kljub nudeni medicinski pomoči na kraju nesreče žal ni bilo več pomoči, so sporočili iz PU Maribor.
Po doslej zbranih podatkih je tuja krivda pri tem izključena.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.