Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Med sečnjo v gozdu nanj padlo drevo, 68-letnik umrl

Grgar, 10. 12. 2025 15.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Med sečnjo lesa v gozdu v bližini naselja Grgar, občina Nova Gorica, se je v torek smrtno ponesrečil 68-letni moški. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je na moškega, ki je sečnjo lesa za lastno uporabo v gozdu opravljal sam, padlo drevo. Kasneje so ga na kraju našli sorodniki in poklicali reševalce, vendar mu ti niso mogli več pomagati.

Sečnja lesa (slika je simbolična)
Sečnja lesa (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

V torek popoldne so bili novogoriški policisti obveščeni o delovni nesreči, ki se je zgodila med sečnjo lesa med naseljema Grgar in Zagora. Kot so sporočili s tamkajšnje policijske uprave, je 68-letni moški sam opravljal sečnjo lesa za lastno uporabo v gozdu.

Po prvih podatkih je med podiranjem drevesa oz. sečnjo lesa nanj padlo drevo ter ga poškodovalo. Kasneje so ga na kraju nesreče našli sorodniki in na pomoč poklicali reševalce, ki so ga ob prihodu na kraj oživljali, vendar so bili pri tem neuspešni. Zdravnica Zdravstvenega doma Nova Gorica je kasneje na kraju potrdila smrt moškega.

Policisti so o nesreči obvestili tudi okrožno državno tožilko in preiskovalnega sodnika. Glede na sedanje ugotovitve je Policija tujo krivdo izključila in bo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

grgar policija smrt gozd
Naslednji članek

V devetih iskalnih akcijah sodelovalo 400 ljudi, Jake še niso našli

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385