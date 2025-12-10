Med sečnjo v gozdu nanj padlo drevo, 68-letnik umrl

V torek popoldne so bili novogoriški policisti obveščeni o delovni nesreči, ki se je zgodila med sečnjo lesa med naseljema Grgar in Zagora. Kot so sporočili s tamkajšnje policijske uprave, je 68-letni moški sam opravljal sečnjo lesa za lastno uporabo v gozdu.

Po prvih podatkih je med podiranjem drevesa oz. sečnjo lesa nanj padlo drevo ter ga poškodovalo. Kasneje so ga na kraju nesreče našli sorodniki in na pomoč poklicali reševalce, ki so ga ob prihodu na kraj oživljali, vendar so bili pri tem neuspešni. Zdravnica Zdravstvenega doma Nova Gorica je kasneje na kraju potrdila smrt moškega.

Policisti so o nesreči obvestili tudi okrožno državno tožilko in preiskovalnega sodnika. Glede na sedanje ugotovitve je Policija tujo krivdo izključila in bo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.