Nesreči med soteskanjem: poškodovana 34-letni Nizozemec in 48-letna Američanka

Zadnji dan julija je dežurna ekipa GRZS za helikoptersko reševanje v gorah iz kanjona Predelica reševala tujega državljana, ki si je pri soteskanju poškodoval nogo. Že sredi julija pa si je 48-letnica v kanjonu Sušec pri skoku z manjše višine poškodovala ramo.

icon-expand Reševanje v gorah FOTO: PU Nova Gorica

V kanjonu Predelica v okolici naselja Log pod Mangartom v občini Bovec si je 34-letni državljan Nizozemske pri skoku v tolmun poškodoval gleženj. Tujec je bil sicer del organizirane skupine, ki se je udeležila soteskanja. Dežurna ekipa GRZS z Brnika in posadka policijskega helikopterja je poškodovanca prepeljala na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico na Jesenice. Na kraj so pristojne službe napotile tudi reševalce GRS Bovec, policisti so glede na vse ugotovitve tujo krivdo izključili. Podobna nesreča z blažjimi posledicami se je zgodila tudi 15. julija, ko se je v kanjonu Sušec na Bovškem poškodovala 48-letna Američanka. Pri skoku z manjše višine si je poškodovala ramo. Posredovali so gorski reševalci GRS Bovec, ki so poškodovanko imobilizirali, nato pa so poškodovanko prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in jo s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

icon-expand Soteskanje oz. kanjoning sodi med nevarnejše rekreacijske športe (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

V obeh primerih je šlo za vodeno aktivnost brez ugotovljene odgovornosti vodnikov za nesreči, so sporočili iz PU Nova Gorica, kjer dodajajo, da soteskanje ali kanjoning, kjer se udeleženci spuščajo po soteskah in koritih, ki jih je voda izdolbla v skale, sodi med nevarnejše rekreacijske športe, zato pri aktivnosti veljajo določena pravila gibanja, drže rok, nog, opreme. "Pozivamo k previdnosti in ustrezni informiranosti pred začetkom aktivnosti. V dejavnosti naj ne gre za izkazovanje poguma, ampak varno športno doživetje. Svetujemo vodene aktivnosti, ki jih izvajajo usposobljeni vodniki."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke