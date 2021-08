Med soteskanjem se je poškodovala 32-letna Italijanka

V torek popoldan, okoli 14.30, so policiste obvestili, da se je zaradi nedovoljenega soteskanja (kršitev odloka lokalne skupnosti) blizu slapa Kozjak v občini Kobarid poškodovala tuja državljanka. Policisti so ugotovili, da je 32-letna državljanka Italije po skoku v tolmun začutila bolečino v hrbtu, po prvih podatkih pa se je lažje poškodovala.

Poleg bovških policistov so na kraj nesreče prišli tudi reševalci GRS Tolmin in poškodovanki nudili prvo pomoč. Pozneje so poškodovano prevzeli člani dežurne ekipe za posredovanje v gorah in jo s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

S PU Nova Gorica so sporočili, da bodo policisti obravnavani primer zaradi pristojnosti odstopili drugemu prekrškovnemu organu, torej inšpektoratu RS za okolje in prostor. Policisti bodo okoljskemu inšpektoratu podali predlog zoper pravno osebo in odgovorno osebo pravne osebe zaradi kršitve odloka lokalne skupnosti.