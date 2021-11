Med sporom soobčana po glavi udaril s sekiro

V soboto okoli 9. ure so bili cerkniški policisiti obveščeni o sporu med dvema občanoma. Ugotovili so, da je do ponovnega spora prišlo zaradi prejšnjih nesoglasij, eden od niju pa je tokrat uporabil manjšo sekiro.

Osumljeni je drugega udaril s sekiro po glavi in ga pri tem huje poškodoval. Poškodovanca so na zdavljenje odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Policisti bodo po vseh zbranih obvesilih zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe.