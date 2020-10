Med spravljanjem drv umrl 65-letnik

Včeraj opoldne so idrijske policiste obvestili o delovni nesreči na območju Idrije. Po sedanjih ugotovitvah je 65-letnik skupaj s prijateljema za gospodarskim poslopjem spravljal drva na motokultivator s prikolico. Stroj je pripeljal za poslopje, tam ustavil ter odšel za zadnji del stroja mimo gnojne jame. Ker je bil prehod med delovnim strojem in jamo preozek, je ob držanju za stranico nakladalnega dela motokultivatorja izgubil ravnotežje. Najprej je padel vznak približno 1,2 metra, nato pa izgubil ravnotežje in padel še približno 1,5 metra čez betonski zid na betonska tla gnojne jame in se hudo poškodoval v predel glave, pri čemer je izgubil zavest.

Na kraj so prišli reševalci in ga oživljali, vendar je kljub hitri pomoči umrl. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o tem obvestili pristojno tožilstvo.