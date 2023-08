Med spustom po jeklenici na Bovškem poškodovane tri osebe: zadeli v vrh drevesa

Včeraj so policiste obvestili o nesreči med spustom po jeklenici (zip line) na Bovškem (med Krnico in Kaninom), kjer so bile tri osebe telesno poškodovane. Po prvih zbranih podatkih se je nezgoda zgodila približno sto metrov od štarta, kjer so udeleženci med spustom po jeklenici zadeli v vrh drevesa. Pri tem je bila mlajša oseba oz. otrok, državljan Madžarske, predvidoma lažje poškodovan, druga mlajša udeleženka (otrok), državljanka Slovenije, in 41-letna državljanka Nemčije pa sta pri tem utrpeli predvidoma hude telesne poškodbe.

Na kraju so kasneje posredovali tudi reševalci GRS Bovec in NMP ZD Tolmin, ki so na kraju oskrbeli poškodovane osebe in jih prenesli do helikopterja. Obe predvidoma hudo poškodovani osebi so reševalci s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Mlajšega poškodovanca iz Madžarske so kasneje najprej oskrbeli v ZD Tolmin, nato pa je bil napoten na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policija je o nesreči obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici). Policija v tem trenutku nadaljuje z dodatnim zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine nesreče na Bovškem.