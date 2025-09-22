Svetli način
Črna kronika

Med spustom po skalni grapi ji je zdrsnilo, padla je v globino in umrla

Ljubljana, 22. 09. 2025 06.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Slovenske gore so vzele še eno življenje. Malo po 15. uri so namreč gorski reševalci poleteli na pomoč nemškima pohodnikoma, ki sta želela prehoditi zahtevno neoznačeno gorniško pot Planica–Pokljuka. Ko sta dosegla skalno grapo, poti nista več videla, zato sta se odločila za sestop po skalni grapi. 68-letni pohodnici je takrat spodrsnilo, padla je v globino ter zaradi hudih poškodb na kraju umrla.

Ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, je v nedeljo malo po 15. uri poletela na območje Ponce v občini Kranjska Gora, kjer se je zgodila gorska nesreča.

Gorsko reševanje na območju Ponce
Gorsko reševanje na območju Ponce FOTO: PU Kranj

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, sta se 68-letna Nemka in 73-letni Nemec okoli 10. ure zjutraj začela vzpenjati po neoznačeni planinski poti (gorniška pot Planica–Pokljuka) mimo planiške letalnice v smeri proti Ovčji strani in od tam proti Tamarju. Prav na tem delu je sicer pot izjemno zahtevna in ji je na posameznih delih težko slediti.

Sledila sta poti, dokler ni na višini okoli 1450 metrov točno pod Škrbino med Visoko in Srednjo Rateško Ponco prečkala večje skalne grape. Ker poti nista več videla, sta začela sestopati po skalni grapi proti dolini.

Gorsko reševanje na območju Ponce
Gorsko reševanje na območju Ponce FOTO: GRS Rateče

Grapa je postajala vse ožja in strmejša. 68-letni pohodnici je na višini okoli 1390 metrov spodrsnilo, padla je v globino in se tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla.

Na kraju ji je pomoč nudila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika in gorski reševalci GRS Rateče, policist gorske policijske enote pa je opravil ogled kraja. Pohodnica je bila s helikopterjem Slovenske vojske prepeljana v dolino.

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Pomagali 31-letniku, ki si je poškodoval koleno

Gorski reševalci so sicer posredovali tudi nekoliko pred to nesrečo, ko je ekipa GRZS z Brnika poletela do Blejske koče na Lipanci. Tam si je 31-letni pohodnik poškodoval koleno.

S helikopterjem Slovenske vojske so pohodnika prepeljali v jeseniško bolnišnico, policisti pa bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

gore gorska nesreča smrt ponca
