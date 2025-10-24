Svetli način
Črna kronika

Med spustom s Triglava v dežju padla in si zlomila golenico

Bovec, 24. 10. 2025 11.38 | Posodobljeno pred 1 uro

Četrtkova tura na Triglav se za madžarsko pohodnico ni končala po načrtih. Že pred vrhom jo je namreč ujel dež, zato se je skupaj s pohodnikom obrnila, med spustom pa ji je na nadmorski višini okoli 1700 metrov zdrsnilo. V temi so jo v dolino prepeljali gorski reševalci.

29-letna Madžarka se je s še enim pohodnikom v četrtek iz doline Vrat odpravila proti Kredarici. Zaradi slabih vremenskih razmer sta se sredi poti obrnila. "Med hojo na nadmorski višini približno 1700 metrov si je pohodnica poškodovala nogo in poti ni mogla več nadaljevati, zato sta poklicala pomoč," so sporočili kranjski policisti. 

Gorski reševalci GRS Mojstrana in štirje člani GRS Kranjska Gora so pohodnico, ki si je zlomila golenico, v močnem dežju oskrbeli, oba pohodnika pa so s pomočjo vrvne tehnike spustili do doline, 29-letnico so nato predali ekipi NMP Jesenice, so zapisali gorski reševalci. 

"Jeseni se razmere v gorah spreminjajo hitreje, kot se zdi v dolini. Kar se začne kot prijetna tura, se lahko konča v dežju, vetru in temi. Danes so gore že pobeljene s snegom in mokre skale močno povečajo možnost zdrsa. Ture izbirajte premišljeno," pred vikendom opozarjajo gorski reševalci.

KOMENTARJI (16)

janezdollar
24. 10. 2025 13.02
+2
Takšnim bi jaz naložil še mastno denarno kazen...
ODGOVORI
2 0
Bombardirc1
24. 10. 2025 12.44
+6
Ustavila sta se na poti čez Prag. Ob vseh napovedih sta rinila v slabo vreme...
ODGOVORI
6 0
modelx
24. 10. 2025 12.34
+4
mastno zaračunat reševanje. spet nič niso preverili vremenske napovedi
ODGOVORI
5 1
Verus
24. 10. 2025 12.41
-3
Ne izživljaj se nad drugimi ljudmi.
ODGOVORI
1 4
Oliguma
24. 10. 2025 12.34
+3
Mal smešen naslov..glede na to, da je kredarica na 2500 m njej pa je zdrsnilo na 1700m 🙃🙃
ODGOVORI
3 0
lažni Blue Dream
24. 10. 2025 12.30
+1
Je pršla direkt iz panonske nižine na triglav. Madžarska najvišja gora ima 1,014 m kar je približno kot Šmarna gora in Rožnik skupaj
ODGOVORI
2 1
lažni Blue Dream
24. 10. 2025 12.28
+2
Če bi nabili tam eno tablo "na lastno odgovornost - brez reševanja - življenje ubija" bi najbrž kdo bolj razmislil
ODGOVORI
3 1
dasmullkind
24. 10. 2025 12.27
+3
A že lahko začnemo kasirat GRS storitve?
ODGOVORI
3 0
proofreader
24. 10. 2025 12.22
+4
To je tisto ko celo življenje hodiš po Madžarski ravnici, potem pa se odločiš, da bi šel na Triglav.
ODGOVORI
4 0
wsharky
24. 10. 2025 12.18
+2
to pa so Madjarice
ODGOVORI
3 1
BrainDance
24. 10. 2025 12.09
+15
Cel dan je bil dež in nevihte...pa kaj je s tem folkom?
ODGOVORI
15 0
Wolfman
24. 10. 2025 12.14
+10
Ti takoj povem, tujci si rečejo na 2864 bom pa že prlezu!
ODGOVORI
10 0
kr nekdo
24. 10. 2025 11.41
+14
še dobro, da je pri nas reševanje Brezplačno. Na poljskem je nek očka kar z še ne enoletnim otrokom lazil po hribih. Reševalce pa ni poklical ker treba plačat. Naše gore so pa prijazne za turiste mal manj pa za davkoplačevalce
ODGOVORI
14 0
