Med spustom s Triglava v dežju padla in si zlomila golenico

29-letna Madžarka se je s še enim pohodnikom v četrtek iz doline Vrat odpravila proti Kredarici. Zaradi slabih vremenskih razmer sta se sredi poti obrnila. "Med hojo na nadmorski višini približno 1700 metrov si je pohodnica poškodovala nogo in poti ni mogla več nadaljevati, zato sta poklicala pomoč," so sporočili kranjski policisti.

Gorski reševalci GRS Mojstrana in štirje člani GRS Kranjska Gora so pohodnico, ki si je zlomila golenico, v močnem dežju oskrbeli, oba pohodnika pa so s pomočjo vrvne tehnike spustili do doline, 29-letnico so nato predali ekipi NMP Jesenice, so zapisali gorski reševalci.

"Jeseni se razmere v gorah spreminjajo hitreje, kot se zdi v dolini. Kar se začne kot prijetna tura, se lahko konča v dežju, vetru in temi. Danes so gore že pobeljene s snegom in mokre skale močno povečajo možnost zdrsa. Ture izbirajte premišljeno," pred vikendom opozarjajo gorski reševalci.