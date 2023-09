Med Tolminom in Idrijo se je zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom

Nekaj pred 14. uro se je na glavni cesti med Tolminom in Idrijo zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. V njej sta bili udeleženi dve osebni vozili. Na kraju so policisti, gasilci in reševalci, ki dogodek še preiskujejo.

icon-expand Trikotnik FOTO: Shutterstock Nekaj minut pred 14. uro so bili idrijski policisti obveščeni, da se je na glavni cesti med Idrijo in Tolminom pri Otaležu zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. V njej sta bili udeleženi dve osebni vozili. Kot so nam dejali na PU Nova Gorica, okoliščine nesreče še preiskujejo, zato več informacij ne morejo podati, a da bodo najverjetneje znane tekom dneva. Na kraju nesreče so tudi reševalci in gasilci, ki oskrbujejo udeležence. Po podatkih Prometno-informacijskega centra je cesta zaprta.