Med učenjem letenja z jadralnim padalom se je huje poškodoval Nizozemec

Ugotovili so, da je na omenjenem vzletišču jadralnih padalcev Trnovo nad Lijakom z jadralnim padalom želel poleteti 50–letni Nizozemec, ki se je učil letenja z jadralnim padalom. Zaradi ponesrečenega starta, ko je stekel po omenjenem vzletišču, je namreč prehitro sedel v sedež in posledično padel na tla, je drsal po tleh še približno deset metrov in padel čez previs na strmem terenu. Obstal je na tleh med drevesi in po radijski zvezi poklical na pomoč.

Poškodovanega Nizozemca so na kraju nesreče oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Nova Gorica, pomagali pa so jim tudi novogoriški poklicni gasilci in gasilci iz Prostovoljnega društva Nova Gorica. Pripadniki Enote za hitre reševalne intervencije pri Mestni občini Nova Gorica so skupaj z gasilci poškodovanca prenesli do reševalnega vozila.

Zdravnica je na kraju nezgode ugotovila, da je 50-letni jadralni padalec utrpel hude telesne poškodbe - sum zloma desne goleni, bolečine v prsnem košu in hrbtu. Po nudeni zdravniški oskrbi so ga reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Policija je o nesreči obvestila preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo. Tujo krivdo so izključili in bodo o zadevi s pisnim poročilom obvestili novogoriško državno tožilstvo.