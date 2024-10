Med usposabljanjem policistov se je odlomila velika skala, trije poškodovani

V skalni grapi grebena Na možeh nad Zelenico se je med usposabljanjem policistov gorske policijske enote zgodila gorska nesreča. Poškodovani so trije policisti, po prvih podatkih dva huje, eden pa lažje. Zaradi zahtevnosti terena, težjih poškodb in mejnega območja so bili aktivirani avstrijski in slovenski reševalci ter več posadk helikopterjev.