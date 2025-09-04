Med vlamljanjem v hišo ju je zalotil varnostnik, žensko pridržali, sostorilec pobegnil

V Mostah je ponoči varnostnik zalotil dva osumljenca, ki sta skozi okno vlomila v stanovanjsko hišo. "Pri tem je zadržal 25-letno žensko, ki so ji policisti v nadaljevanju odvzeli prostost. S kraja je z vozilom pobegnil sostorilec," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kasneje so prejeli še obvestilo občanke, da je v prehrambeni objekt na območju centra Ljubljane vlomil 25-letni osumljenec. Policisti so ga prijeli v lokalu in mu odvzeli prostost.