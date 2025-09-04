Svetli način
Črna kronika

Med vlamljanjem v hišo ju je zalotil varnostnik, žensko pridržali, sostorilec pobegnil

Ljubljana, 04. 09. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 50 minutami

Avtor
N.L.
Komentarji
8

Ljubljanski policisti so prijeli dva osumljenca vlomov. V prvem primeru so prostost odvzeli 25-letni ženski, ki je vlomila v stanovanjsko hišo, v drugem primeru pa so pridržali 25-letnika, ki je vlomil v prehrambeni objekt.

V Mostah je ponoči varnostnik zalotil dva osumljenca, ki sta skozi okno vlomila v stanovanjsko hišo. "Pri tem je zadržal 25-letno žensko, ki so ji policisti v nadaljevanju odvzeli prostost. S kraja je z vozilom pobegnil sostorilec," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. 

Kasneje so prejeli še obvestilo občanke, da je v prehrambeni objekt na območju centra Ljubljane vlomil 25-letni osumljenec. Policisti so ga prijeli v lokalu in mu odvzeli prostost. 

Pobeglega osumljenca še iščejo (fotografija je simbolična)
Pobeglega osumljenca še iščejo (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Policisti so v obeh primerih opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj. Nadaljujejo tudi z zbiranjem obvestil za izsleditev pobeglega osumljenca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

"Ob tem bi se radi zahvalili občanom, saj se je ponovno izkazalo, da njihova pozornost in takojšnje obveščanje policije o sumu kaznivih ravnanj ne samo da to prepreči, ampak tudi privede do uspešnega prijetja storilcev," so še zapisali ljubljanski policisti. 

vlom Ljubljana policija prijem varnostnik
KOMENTARJI (8)

FIRBCA
04. 09. 2025 09.23
ODGOVORI
0 0
Oliguma
04. 09. 2025 09.17
+1
Večina sami drogeraši, ko ni keša za dozo..in ga sila privije.
ODGOVORI
1 0
levnuh, ne svecko
04. 09. 2025 09.14
+3
Aha, varnostnik? On lahko!? Če bi ju zalotil lastnik in pridržal žensko, bi pa lastnik bil kazensko ovaden, ker je ščitil in branil svojo lastnino, ter nezakonito pri( za )držal lopova... a nje g.oblastniki?
ODGOVORI
3 0
Protoc
04. 09. 2025 09.13
+5
Ja če se naš parlament izraža dobrodosli in lahlo mesamo suverenost Slovenije...je že čas da zacnete pisati, katere kulture je bil..ali so še vedno oni bolj zaščiteni kot mi ki smo rojeni tukaj?
ODGOVORI
5 0
Omreznina2024
04. 09. 2025 08.58
+8
Lablana je varno mesto, kne, samo ne od zaščitene vrste.
ODGOVORI
8 0
proofreader
04. 09. 2025 08.57
+10
Bravo policija. Sedaj pa naj še tožilci in sodniki opravijo svoje delo, za katerega jih drago plačujemo.
ODGOVORI
10 0
jedupančpil
04. 09. 2025 08.55
+6
prjatučki izpod ekvatorja
ODGOVORI
6 0
but_the_ppl_are_retarded
04. 09. 2025 08.55
+6
Čak, a ni Slovenija varna država? ..škoda, da tokrat ni balkon posredoval, kot pred časom v Celju.
ODGOVORI
6 0
