Med vlamljanjem v hišo ju je zalotil varnostnik, žensko pridržali, sostorilec pobegnil

V Mostah je ponoči varnostnik zalotil dva osumljenca, ki sta skozi okno vlomila v stanovanjsko hišo. "Pri tem je zadržal 25-letno žensko, ki so ji policisti v nadaljevanju odvzeli prostost. S kraja je z vozilom pobegnil sostorilec," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Kasneje so prejeli še obvestilo občanke, da je v prehrambeni objekt na območju centra Ljubljane vlomil 25-letni osumljenec. Policisti so ga prijeli v lokalu in mu odvzeli prostost.
Policisti so v obeh primerih opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj. Nadaljujejo tudi z zbiranjem obvestil za izsleditev pobeglega osumljenca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
"Ob tem bi se radi zahvalili občanom, saj se je ponovno izkazalo, da njihova pozornost in takojšnje obveščanje policije o sumu kaznivih ravnanj ne samo da to prepreči, ampak tudi privede do uspešnega prijetja storilcev," so še zapisali ljubljanski policisti.
