Med vozniki tovornjakov še vedno veliko prekrškarjev

Policisti v zadnjem času na cestah zaznavajo manj pijanih voznikov, kar pripisujejo tudi zaprtju gostiln. Prav tako pri voznikih osebnih vozil ne zaznavajo hujših prekrškov. Drugačna slika pa je pri voznikih tovornih vozil. Ti namreč še vedno povzročajo številne prekrške.

Na območju Policijske uprave Koper so prometni policisti izvajali poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji PEGAZ. Gre za obliko poostrenega nadzora, pri katerem je poudarek namenjen celoviti kontroli motornih vozil, tovora in potnikov, ki jo skupaj opravljajo tako policija kakor tudi drugi državni organi. Kot so sporočili s PU Koper, so policisti ugotovili veliko nepravilnosti. Policisti so kontrolirali enajst slovenskih tovornih vozil, 35 tovornih vozil z držav EU, tri tovorna vozila z drugih držav in tri avtobuse.

icon-expand FOTO: PU Koper icon-chevron-left icon-chevron-right

Med kršitvami so ugotovili kršitev dokumentov podjetja (vožnja izrednega prevoza v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz – pretežek tovor in kršitve v povezavi s podatki v dovoljenju za izredni prevoz ter slabe pnevmatike), dvakrat kršitev počitka in odmora voznikov tovornih vozil, šestkrat kršitev delovanja tahografa (ni pregledan, preklopni mehanizmi, ročni vnos), kršitev tehnične pomanjkljivosti na tovornem vozilu, dvakrat kršitev prekoračitve največje dovoljene mase (vozila do 12 ton), kršitev prekoračitve največje dovoljene mase (vozila nad 12 ton), trikrat kršitev nezavarovanega tovora na tovornem vozilu in kršitev voznika osebnega avtomobila, ki je uporabljal pnevmatike z bodicami.

Policisti so med nadzorom 40 voznikom odredili alkotest, ki je bil pri vseh negativen.