Med vožnjo mu je v vozilo priletel kos ledu: poškodovano steklo in vrata

Kako nevarni so lahko kosi ledu in snega, ki jih ne odstranimo z vozila? Med vožnjo na odseku hitre ceste med Vipavo in Nanosom je vozniku iz nasproti vozečega tovornega vozila na njegov kombi padel večji kos ledu in pri tem poškodoval prednje vetrobransko steklo, levo vzvratno ogledalo in prednja leva vrata. K sreči do trčenja ni prišlo, policija pa neznanega voznika tovornega vozila ni uspela izslediti.