Med vožnjo so si kazali sredince, izsiljevali prednost, se prehitevali ...

Včeraj okoli 14. ure so koprski policisti prejeli klic 40-letnega Novogoričana, ki je prijavil, da mu je na hitri cesti od Kopra proti Bertokom grobo izsiljeval prednost voznik drugega osebnega avtomobila, s katerim se nahajata v Bertokih. Policisti so na kraju zbrali obvestila od vseh udeleženih in pri tem ugotovili, da sta prijavitelj in njegova sopotnica, voznici drugega osebnega avtomobila, 35-letni Izolanki med vožnjo kazala sredinca ter vozila za njo do Bertokov, zaradi česar se je sama počutila prestrašeno.
Prijavitelju in njegovi sopotnici 46-letni Novogoričanki so policisti zaradi kršitve javnega reda na kraju izdali plačilni nalog. Prav tako je so policisti uvedli hitri postopek zoper Izolanko, saj je ta predhodno večkrat kršila določila cestno prometnih predpisov, saj je med vožnjo za vozilom prijavitelja prižigala dolge luči, ga prehitela in naglo zavirala pred njim.
