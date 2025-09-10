Med vožnjo so si kazali sredince, izsiljevali prednost, se prehitevali ...

Včeraj okoli 14. ure so koprski policisti prejeli klic 40-letnega Novogoričana, ki je prijavil, da mu je na hitri cesti od Kopra proti Bertokom grobo izsiljeval prednost voznik drugega osebnega avtomobila, s katerim se nahajata v Bertokih. Policisti so na kraju zbrali obvestila od vseh udeleženih in pri tem ugotovili, da sta prijavitelj in njegova sopotnica, voznici drugega osebnega avtomobila, 35-letni Izolanki med vožnjo kazala sredinca ter vozila za njo do Bertokov, zaradi česar se je sama počutila prestrašeno.