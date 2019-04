Med vožnjo vzvratno zbil otroka

Ko vozite vzvratno ali se vključujete v promet z dvorišča, morate to narediti seveda varno. Žal gorenjski policisti zadnje čase obravnavajo več prometnih nesreč, ko so vozniki spregledali pešca in ga zbili. Zadnjo takšno nesrečo so obravnavali v ponedeljek pozno popoldan, v njej pa se je poškodoval otrok.

V zadnjem mesecu so policisti PU Kranj obravnavali več prometnih nesreč zaradi nepravilnih premikov z vozili in vzvratne vožnje na krajši razdalji. Zadnjo takšno so obravnavali včeraj pozno popoldan, ko je voznik v Kranju spregledal otroka in vanj trčil. Otrok je padel pod vozilo, po podatkih policije pa je k sreči utrpel lahke telesne poškodbe. Postopek proti vozniku še poteka. Vzvratna vožnja je prepovedana, kadar bi voznik s tako vožnjo lahko ogrozil drugega udeleženca cestnega prometa ali premoženje. FOTO: Dreamstime Kot pravi tiskovni predstavnik gorenjskih policistov Bojan Kos, do tovrstnih nesreč običajno prihaja na parkiriščih pri premikih z vozili in vključevanju v promet z dvorišč. Kadar gre za trčenja v druga vozila, je posledica največkrat samo manjša materialna škoda, pri trčenjih v pešce ali kolesarje, pa telesne poškodbe. Kos zato vse voznike opozarja, naj se vedno prepričajo, če lahko premik vozila varno storijo. Pred vsako spremembo smeri vožnje ali premikom vozila, se mora voznik prepričati, da to lahko stori brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa ali premoženje. Vzvratna vožnja je prepovedana, kadar bi voznik s tako vožnjo lahko ogrozil drugega udeleženca cestnega prometa ali premoženje, zlasti pa na nepreglednem ali zoženem delu ceste, na delu ceste, kjer je prepovedana ustavitev, na prehodu ceste čez železniško progo, v predoru, galeriji ali na mostu, ob zmanjšani vidljivosti ali pri prehajanju z neprednostne na prednostno cesto.