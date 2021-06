Med vožnjo vzvratno zbil peško v coni za pešce

V torek okoli 10. ure se je v Knafljevem prehodu v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik kombija in paška. Po do sedaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je voznik v coni za pešce nepravilno zapeljal vzvratno in trčil v peško. Pri tem se je peška huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.