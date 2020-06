Zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta, udeleženih več vozil

Med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri proti Ljubljani je zaprta avtocesta zaradi prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženih več vozil, tako tovornih kot osebnih, so potrdili na PU Ljubljana. Po do sedaj znanih podatkih nobena od oseb ni huje poškodovana.

Promet je pri priključku Logatec preusmerjen na vzporedno regionalno cesto Logatec - Vrhnika. Pred izvozom je nastal zastoj, dolg štiri kilometre. Osebna vozila pa avtocesto lahko zapustijo že na priključku Unec. Obvoz je možen tudi po cesti Unec - Cerknica - Rakitna - Podpeč - Brezovica. Zastoji pa so tudi že na vzporedni cesti Logatec - Vrhnika.