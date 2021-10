Pri vstopu v državo se je izdajal za policista na nujni nalogi

Ob koncu tedna so policisti na mejnih prehodih ugotovili več kršitev. Med drugim je 50-letni moški trdil, da je policist na nujni nalogi, po preverjanju pa se je izkazalo, da to ni res. Še najmanj štiri osebe so v državo vstopile s ponarejenimi PCR-testi, zato bodo kazensko ovadene.

icon-expand Slovenska meja. Slika je simbolična. FOTO: Aljoša Kravanja V soboto okoli 15.30 je na mejnem prehodu Sečovlje v Slovenijo vstopil 50-letni voznik osebnega vozila iz Maribora. V postopku je povedal, da je policist na nujni nalogi, in se izkazal z značko mednarodnega združenja policistov. Po preverjanju so policisti ugotovili, da to ni res. Sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje "lažno izdajanje za uradno osebo". Kasneje sta v Slovenijo na mejnem prehodu Jelšane vstopili še voznica osebnega vozila in njena sopotnica, s seboj pa sta imeli ponarejena PCR-testa. Še dva državljana Slovenije sta s ponarejenima PCR izvidoma skušala vstopiti na mejnem prehodu Dragonja. Za vse sledi kazenska ovadba.