Zabavo na splavu prekinil grozljiv prizor: v reki plavalo razpadajoče truplo deklice

Beograjska policija je v soboto okoli 15.35 prejela klic. Na enem od splavov na levi obali reke Save v Novem Beogradu, kjer je potekala zabava, so v reki opazili razpadajoče truplo. To je plavalo na površju, a je bilo zataknjeno za splav.

"Splav je normalno obratoval, notri je bila glasba. Danes, ko so našli truplo, so praznovali ... Policija je bila dolgo časa tu. Bog ve, od kod je prišlo to truplo in koliko je staro. To je reka, voda odnaša," je za Blic dejal varnostnik iz restavracije.

Preiskovalci ocenjujejo, da gre najverjetneje za sedem ali osem let staro deklico, ki je bila oblečena v roza jopo in rjave hlače. Njeno truplo je v izjemno slabem stanju, saj je že močno razpadlo, poroča srbski Telegraf.

Da je misterij še večji, pa srbski mediji poročajo, da srbska policija v svojih evidencah nima nobene prijave pogrešane osebe, ki bi ustrezala profilu najdene deklice. Prav tako se ni še nihče javil, ki bi kaj vedel o deklici.

Truplo so poslali na obdukcijo in preiskovalci upajo, da bo ta podala več informacij o vzroku smrti in identiteti preminule. Primer je prevzelo višje tožilstvo.