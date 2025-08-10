Svetli način
Črna kronika

Med zagonom motorja na gumenjaku eksplodiral rezervoar

Koper, 10. 08. 2025 14.59 | Posodobljeno pred 1 uro

Dopoldan je na enem od plovil v marini v Luciji odjeknila eksplozija. Kot so nam potrdili na koprski policijski upravi, je med zagonom motorja na gumenjaku eksplodiral rezervoar, plovilo pa je nato v celoti pogorelo. Zagorel je tudi lesen steber, na katerega je bil gumenjak privezan, prav tako so poškodovane tri zunanje stene na vodnih hiškah.

Malo pred 9.30 dopoldan je operativno-komunikacijski center (OKC) Policijske uprave Koper prejel obvestilo, da je na pomolu v marini v Luciji na plovilu odjeknila eksplozija. Na kraj so poleg policistov prispeli tudi gasilci in pripadniki uprave za pomorstvo.

Po prvih zbranih obvestilih je med zagonom motorja na gumenjaku eksplodiral rezervoar plovila. Kot so nam povedali na koprski policijski upravi, je plovilo pri tem pogorelo v celoti.

Zaradi požara je zagorel tudi lesen steber, na katerega je bil gumenjak privezan, zaradi toplote pa so bile poškodovane še tri zunanje stene na vodnih hiškah.

Zadevo v celoti obravnava Uprava RS za pomorstvo.

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
10. 08. 2025 16.45
Do onesnaženja morja ni prišlo.
ODGOVORI
0 0
inside1
10. 08. 2025 16.40
ka je potem on kar v vodo skočil? ni bilo nobenega pametnega ki bo čoln potisnil nekam stran od hišk........
ODGOVORI
0 0
Mclaren
10. 08. 2025 16.35
Je bil kdo poškodovan?
ODGOVORI
0 0
Peni Stojanović
10. 08. 2025 16.13
+0
skode je za 561,500 eur
ODGOVORI
2 2
Grabn Valer
10. 08. 2025 15.59
+3
To se dogaja vsako leto. Akumolator za zagon v istem prostoru kot rezervar ki pušča hlape
ODGOVORI
3 0
dule100
10. 08. 2025 15.48
+3
Isto ste ponovili samo 2×! Pohvalno! 😂
ODGOVORI
3 0
Monster_cat
10. 08. 2025 15.54
+1
🤣🤣
ODGOVORI
1 0
94001
10. 08. 2025 15.46
-1
Kako pa je to možno???
ODGOVORI
0 1
metkabetka
10. 08. 2025 15.43
+0
Med zagonom motorja. Kdo ga je torej zagnal?
ODGOVORI
1 1
Mukec
10. 08. 2025 15.39
+3
Toshiba?
ODGOVORI
3 0
Hitri Zigi 78
10. 08. 2025 15.39
+0
Ta že ni revež. Si bo pa novega kupu.
ODGOVORI
2 2
G. Papež
10. 08. 2025 15.38
-2
Mogoče je pa kriv plinski žar. Ne bi bil danes edini.
ODGOVORI
1 3
ptuj.si
10. 08. 2025 15.34
-2
Tile palestinski mirovniki pa so zelo miroljubni. 🤨
ODGOVORI
6 8
Mclaren
10. 08. 2025 16.35
Vse ok s tabo?
ODGOVORI
0 0
a res1
10. 08. 2025 15.31
+0
Dopoldan ali dopoldne?
ODGOVORI
4 4
john gotti
10. 08. 2025 15.27
+3
motor razgnal ,ne zagnal
ODGOVORI
5 2
Ricola Swiss
10. 08. 2025 15.26
+0
A so potem izklopili akumulator?
ODGOVORI
4 4
metkabetka
10. 08. 2025 15.23
+4
Kdo je zagnal motor?
ODGOVORI
5 1
