Malo pred 9.30 dopoldan je operativno-komunikacijski center (OKC) Policijske uprave Koper prejel obvestilo, da je na pomolu v marini v Luciji na plovilu odjeknila eksplozija. Na kraj so poleg policistov prispeli tudi gasilci in pripadniki uprave za pomorstvo.
- FOTO: Bralec
Po prvih zbranih obvestilih je med zagonom motorja na gumenjaku eksplodiral rezervoar plovila. Kot so nam povedali na koprski policijski upravi, je plovilo pri tem pogorelo v celoti.
Zaradi požara je zagorel tudi lesen steber, na katerega je bil gumenjak privezan, zaradi toplote pa so bile poškodovane še tri zunanje stene na vodnih hiškah.
Zadevo v celoti obravnava Uprava RS za pomorstvo.
