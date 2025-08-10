Malo pred 9.30 dopoldan je operativno-komunikacijski center (OKC) Policijske uprave Koper prejel obvestilo, da je na pomolu v marini v Luciji na plovilu odjeknila eksplozija. Na kraj so poleg policistov prispeli tudi gasilci in pripadniki uprave za pomorstvo.

Po prvih zbranih obvestilih je med zagonom motorja na gumenjaku eksplodiral rezervoar plovila. Kot so nam povedali na koprski policijski upravi, je plovilo pri tem pogorelo v celoti.

Zaradi požara je zagorel tudi lesen steber, na katerega je bil gumenjak privezan, zaradi toplote pa so bile poškodovane še tri zunanje stene na vodnih hiškah.

Zadevo v celoti obravnava Uprava RS za pomorstvo.