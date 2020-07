Med zasilnim pristankom se je poškodoval 51-letni češki jadralni padalec

Padalec je vzletel z vzletne točke Kobala na Tolminskem, sporočajo iz PU Nova Gorica. Po nezgodi so posredovali reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa GRS z Brnika, ki so poškodovanega padalca oskrbeli in imobilizirali. Kasneje so ga člani dežurne ekipe GRS z Brnika s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico na Jesenice.

Po prvih podatkih češki jadralni padalec naj ne bi bil huje poškodovan, so še sporočili iz policije. O dogodku je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov v ministrstvu za infrastrukturo. Glede na dosedanja ugotovljena dejstva varnostnega dogodka so policisti tujo krivdo izključili.